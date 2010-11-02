Тільки неіменна...на халяву ...але обіцяють іменну за 150 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:17
Тільки неіменна...на халяву ...але обіцяють іменну за 150 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:18
Вопрос решен через отделение.
Была проблема кривого отображения депозитов в А-24, Был поход в отделение.
Проблему решили, хотя я ничего не писал и не подавал - просто заявил в отделении о проблеме. Все наладилось, все показывает и как оказалось я вылез за пределы Фонда.
Теперь сижу тихонько и желаю процветания ТА долгой жизни А-банку. )
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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