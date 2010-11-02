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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:17

  Doda написав:А Зеленка тільки іменна, чи може бути неіменна ?

Тільки неіменна...на халяву ...але обіцяють іменну за 150 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:18

Вопрос решен через отделение.

Была проблема кривого отображения депозитов в А-24, Был поход в отделение.
Проблему решили, хотя я ничего не писал и не подавал - просто заявил в отделении о проблеме. Все наладилось, все показывает и как оказалось я вылез за пределы Фонда.
Теперь сижу тихонько и желаю процветания ТА долгой жизни А-банку. :-))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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