Тільки неіменна...на халяву ...але обіцяють іменну за 150 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:17
Тільки неіменна...на халяву ...але обіцяють іменну за 150 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:18
Вопрос решен через отделение.
Была проблема кривого отображения депозитов в А-24, Был поход в отделение.
Проблему решили, хотя я ничего не писал и не подавал - просто заявил в отделении о проблеме. Все наладилось, все показывает и как оказалось я вылез за пределы Фонда.
Теперь сижу тихонько и желаю процветания ТА долгой жизни А-банку. )
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:25
Вопрос по Зеленой
На странице "Управление картой" написано: CVV-код получить
А те три цифры, которые выдавлены на белой полоске, это разве не CVV-код?
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:29
Вони...отримайте і порівняйте.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:36
А я - Форварду
Тоже каким-то странным образом просчиталась и залезла до 300К
Теперь две недели надо продержаться, пока закончится депозит.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:37
Если есть вопрос, зачем эта функция, то я, например, много раз пользовался аналогичной функцией у ПБ, когда нужно заплатить с определённой карты, а её нет с собой.
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:48
в Форварді якраз для мадам Любопитної є заготовочка під наступний депо - «Вигідний»
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:14
это несерьезно. поддержка стоит на своем.
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