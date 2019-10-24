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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1374137513761377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:17

  Doda написав:А Зеленка тільки іменна, чи може бути неіменна ?

Тільки неіменна...на халяву ...але обіцяють іменну за 150 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:18

Вопрос решен через отделение.

Была проблема кривого отображения депозитов в А-24, Был поход в отделение.
Проблему решили, хотя я ничего не писал и не подавал - просто заявил в отделении о проблеме. Все наладилось, все показывает и как оказалось я вылез за пределы Фонда.
Теперь сижу тихонько и желаю процветания ТА долгой жизни А-банку. :-))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:25

Вопрос по Зеленой
На странице "Управление картой" написано: CVV-код получить

А те три цифры, которые выдавлены на белой полоске, это разве не CVV-код?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:28

  lubopytnaya написав:это разве не CVV-код?

CVV
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:29

  lubopytnaya написав:Вопрос по Зеленой
На странице "Управление картой" написано: CVV-код получить

А те три цифры, которые выдавлены на белой полоске, это разве не CVV-код?

Вони...отримайте і порівняйте. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:36

  Goodman написав:как оказалось я вылез за пределы Фонда.
Теперь сижу тихонько и желаю процветания ТА долгой жизни А-банку. :-))

А я - Форварду :D
Тоже каким-то странным образом просчиталась и залезла до 300К
Теперь две недели надо продержаться, пока закончится депозит.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:37

Если есть вопрос, зачем эта функция, то я, например, много раз пользовался аналогичной функцией у ПБ, когда нужно заплатить с определённой карты, а её нет с собой.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:48

  lubopytnaya написав:
  Goodman написав:как оказалось я вылез за пределы Фонда.
Теперь сижу тихонько и желаю процветания ТА долгой жизни А-банку. :-))

А я - Форварду :D
Тоже каким-то странным образом просчиталась и залезла до 300К
Теперь две недели надо продержаться, пока закончится депозит.


в Форварді якраз для мадам Любопитної є заготовочка під наступний депо - «Вигідний»
:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:14

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:Інфо з офіційних джерел.
Сума кишмиша по Ахції Зимовий запас необмежена.
з 200000 з Уні це 1000 грн. І зразу ж виводяться. Потрібно мати Зелену.
Ше не тестив. :wink:

Шо за источники? Поддержка твердит о 500 грн.

Дзвінок з відділення яке виясняло по своїх каналах.
Спочатку теж казали в іншому відділенні про 500 грн.

это несерьезно. поддержка стоит на своем.
novichok
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