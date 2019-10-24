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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1375137613771378

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:29

Re: А-Банк

Шановні!
Які курси конвертації використовуються при оплаті гривневою картою "А-Банку" (КДВ, Універсальна, зелена)?
Чи є якась додаткова/прихована комісія? Чи можливо все абсолютно ідентично "Приватбанку"?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:10

Re: А-Банк

  Savage Mind написав:iphone 5S


оце я розумію школа старої закалки!
телефон із 2013 року :)
на вікі написано що в ньому IOS 7.0 працює.
+50грн !
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greenozon
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