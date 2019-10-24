Шановні!
Які курси конвертації використовуються при оплаті гривневою картою "А-Банку" (КДВ, Універсальна, зелена)?
Чи є якась додаткова/прихована комісія? Чи можливо все абсолютно ідентично "Приватбанку"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:29
Re: А-Банк
Шановні!
Які курси конвертації використовуються при оплаті гривневою картою "А-Банку" (КДВ, Універсальна, зелена)?
Чи є якась додаткова/прихована комісія? Чи можливо все абсолютно ідентично "Приватбанку"?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:10
Re: А-Банк
оце я розумію школа старої закалки!
телефон із 2013 року
на вікі написано що в ньому IOS 7.0 працює.
+50грн !
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