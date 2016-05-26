Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:57

Цікава цифірь.

18,5% з капіталізацією в братків на рік це те саме що 16% чистими (або 19.88% грязними) з виплатою в кінці терміну.

Теж саме можна сказати і про Комсу2, якщо кожний місяць поповнювати депо.

Ці ж самі 16% чистими але з виплатою щомісячно пропонує Приват на 3 місячних безподаткових.