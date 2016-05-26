Шановні!
Які курси конвертації використовуються при оплаті гривневою картою "А-Банку" (КДВ, Універсальна, зелена)?
Чи є якась додаткова/прихована комісія? Чи можливо все абсолютно ідентично "Приватбанку"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:29
Re: А-Банк
Шановні!
Які курси конвертації використовуються при оплаті гривневою картою "А-Банку" (КДВ, Універсальна, зелена)?
Чи є якась додаткова/прихована комісія? Чи можливо все абсолютно ідентично "Приватбанку"?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:10
Re: А-Банк
оце я розумію школа старої закалки!
телефон із 2013 року
на вікі написано що в ньому IOS 7.0 працює.
+50грн !
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:52
Re: А-Банк
Используются курсы для карт, дополнительной комиссии нет, всё похоже на ПБ, отличается только сам курс.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:57
Цікава цифірь.
18,5% з капіталізацією в братків на рік це те саме що 16% чистими (або 19.88% грязними) з виплатою в кінці терміну.
Теж саме можна сказати і про Комсу2, якщо кожний місяць поповнювати депо.
Ці ж самі 16% чистими але з виплатою щомісячно пропонує Приват на 3 місячних безподаткових.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:01
Re: А-Банк
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:04
Саме так, це депо для заробітних плат, пенсій і соціальних допомог.
Але коли грошенята потрапляють на ці депо, вони тут можуть крутитися вічно.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:07
Квесторе_поверніться
И какой смысл обсуждать то, что недоступно большинству?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:19
Ви мислите як не клієнт Привата.
А практично всі клієнти Привата можуть отримувати заробітну плату і пенсію на карту Бегемота.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:31
Квесторе_поверніться
Ключевое слово "могут", если заключён договор на зарплатный проект.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:34
ага...і пенсіонер виявив волю.
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