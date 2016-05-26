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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1376137713781379>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:29

Re: А-Банк

Шановні!
Які курси конвертації використовуються при оплаті гривневою картою "А-Банку" (КДВ, Універсальна, зелена)?
Чи є якась додаткова/прихована комісія? Чи можливо все абсолютно ідентично "Приватбанку"?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:10

Re: А-Банк

  Savage Mind написав:iphone 5S


оце я розумію школа старої закалки!
телефон із 2013 року :)
на вікі написано що в ньому IOS 7.0 працює.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:52

Re: А-Банк

  Sungsam написав:Які курси конвертації використовуються при оплаті гривневою картою "А-Банку" (КДВ, Універсальна, зелена)?
Чи є якась додаткова/прихована комісія? Чи можливо все абсолютно ідентично "Приватбанку"?

Используются курсы для карт, дополнительной комиссии нет, всё похоже на ПБ, отличается только сам курс.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:57

Цікава цифірь.
18,5% з капіталізацією в братків на рік це те саме що 16% чистими (або 19.88% грязними) з виплатою в кінці терміну.
Теж саме можна сказати і про Комсу2, якщо кожний місяць поповнювати депо.
Ці ж самі 16% чистими але з виплатою щомісячно пропонує Приват на 3 місячних безподаткових.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:01

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Ці ж самі 16% чистими але з виплатою щомісячно пропонує Приват на 3 місячних безподаткових.

Только эти депозиты доступны не всем.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:04

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ці ж самі 16% чистими але з виплатою щомісячно пропонує Приват на 3 місячних безподаткових.

Только эти депозиты доступны не всем.

Саме так, це депо для заробітних плат, пенсій і соціальних допомог.
Але коли грошенята потрапляють на ці депо, вони тут можуть крутитися вічно. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:07

Квесторе_поверніться
И какой смысл обсуждать то, что недоступно большинству?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:19

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
И какой смысл обсуждать то, что недоступно большинству?

Ви мислите як не клієнт Привата.
А практично всі клієнти Привата можуть отримувати заробітну плату і пенсію на карту Бегемота.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:31

Квесторе_поверніться
Ключевое слово "могут", если заключён договор на зарплатный проект.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:34

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Ключевое слово "могут", если заключён договор на зарплатный проект.

ага...і пенсіонер виявив волю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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