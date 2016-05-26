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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1376137713781379

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:41

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:ага...і пенсіонер виявив волю.


давайте лучше говорить не о рыбке, а о удочке.
Как ту пенсию заработать?
Есть варианты "купить" пенсию, но там нужен стартовый капитал , солидный.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:44

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:ага...і пенсіонер виявив волю.


давайте лучше говорить не о рыбке, а о удочке.
Как ту пенсию заработать?
Есть варианты "купить" пенсию, но там нужен стартовый капитал , солидный.

Стати суддею Суду.
Довічне утримання судді - в середньому біля 45000 грн. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:47

Квесторе_поверніться

Карму замарати не страшно?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3092
З нами з: 23.11.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 386 раз.
 
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