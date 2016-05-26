давайте лучше говорить не о рыбке, а о удочке.
Как ту пенсию заработать?
Есть варианты "купить" пенсию, но там нужен стартовый капитал , солидный.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:41
Re: А-Банк
давайте лучше говорить не о рыбке, а о удочке.
Как ту пенсию заработать?
Есть варианты "купить" пенсию, но там нужен стартовый капитал , солидный.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:44
Стати суддею Суду.
Довічне утримання судді - в середньому біля 45000 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:47
Квесторе_поверніться
Карму замарати не страшно?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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