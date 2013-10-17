давайте лучше говорить не о рыбке, а о удочке.
Как ту пенсию заработать?
Есть варианты "купить" пенсию, но там нужен стартовый капитал , солидный.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:41
Re: А-Банк
давайте лучше говорить не о рыбке, а о удочке.
Как ту пенсию заработать?
Есть варианты "купить" пенсию, но там нужен стартовый капитал , солидный.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:44
Стати суддею Суду.
Довічне утримання судді - в середньому біля 45000 грн.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:47
Квесторе_поверніться
Карму замарати не страшно?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:37
Re: А-Банк
я извиняюсь за вопрос.
но абанковскую валютную универсальную можно пополнить в отделении Прихвата, так сказать по их старой дружбе? Или уже в отделении только А-банка?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:56
Прикольно. Звоню сегодня в банк, а мне почти сразу робот предлагает увеличить лимит до 20 тыс. грн. Якобы уже согласован. Надо было только нажать на цифру 8. Но так как меня интересовал другой вопрос - не попробовал... Ранее не слышал о таком способе предложения повышения кредитного лимита. Сейчас у меня он равен нулю.
Но интересно другое - одновременно со звонком сразу же пошло два подряд запроса в УБКИ!
Возможно совпадение, но повысили лимит по "Плати частями".
Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:21
А-Банк
Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:23
ні, це буде безкоштовний переказ на картку, а потрібно цільові зарахування на картку.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:23
Обсуждалось на ветке примата - такое не прокатит.
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