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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1377137813791380>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:41

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:ага...і пенсіонер виявив волю.


давайте лучше говорить не о рыбке, а о удочке.
Как ту пенсию заработать?
Есть варианты "купить" пенсию, но там нужен стартовый капитал , солидный.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:44

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:ага...і пенсіонер виявив волю.


давайте лучше говорить не о рыбке, а о удочке.
Как ту пенсию заработать?
Есть варианты "купить" пенсию, но там нужен стартовый капитал , солидный.

Стати суддею Суду.
Довічне утримання судді - в середньому біля 45000 грн. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:47

Квесторе_поверніться

Карму замарати не страшно?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:37

Re: А-Банк

я извиняюсь за вопрос.
но абанковскую валютную универсальную можно пополнить в отделении Прихвата, так сказать по их старой дружбе? Или уже в отделении только А-банка?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:56

Прикольно. Звоню сегодня в банк, а мне почти сразу робот предлагает увеличить лимит до 20 тыс. грн. Якобы уже согласован. Надо было только нажать на цифру 8. Но так как меня интересовал другой вопрос - не попробовал... Ранее не слышал о таком способе предложения повышения кредитного лимита. Сейчас у меня он равен нулю.

Но интересно другое - одновременно со звонком сразу же пошло два подряд запроса в УБКИ!

Возможно совпадение, но повысили лимит по "Плати частями".
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:21

А-Банк

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
И какой смысл обсуждать то, что недоступно большинству?

До речi в приватi в роздлiлi регулярних платежiв є функція "перевести зарплату,пенсію з іншого банку" а там вже можна спробувати відкрити з цих переведених коштів безподатковий депозит.
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:23

  1finanсier написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
И какой смысл обсуждать то, что недоступно большинству?

До речi в приватi в роздлiлi регулярних платежiв є функція "перевести зарплату,пенсію з іншого банку" а там вже можна спробувати відкрити з цих переведених коштів безподатковий депозит.


ні, це буде безкоштовний переказ на картку, а потрібно цільові зарахування на картку.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:23

  1finanсier написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
И какой смысл обсуждать то, что недоступно большинству?

До речi в приватi в роздлiлi регулярних платежiв є функція "перевести зарплату,пенсію з іншого банку" а там вже можна спробувати відкрити з цих переведених коштів безподатковий депозит.

Обсуждалось на ветке примата - такое не прокатит.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 05:42

  Vorlon написав:
  1finanсier написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
И какой смысл обсуждать то, что недоступно большинству?

До речi в приватi в роздлiлi регулярних платежiв є функція "перевести зарплату,пенсію з іншого банку" а там вже можна спробувати відкрити з цих переведених коштів безподатковий депозит.

Обсуждалось на ветке примата - такое не прокатит.

Я Вам даже больше скажу - я пару месяцев назад в привате пытался оформить социальную КДВ чтобы безналом получать на нее пенсию с негос.пенс.фонда - в результате получил отлуп - социалку оформляют только для выплат с фондов связанных с приватом, а "чужой" фонд они не рассматривают как выплата пенсии. Перс специально звонила в головную контору, мол как так по сути это такие ж платежи - все равно - болт на 16. :evil: Сказали открывайте уни - потому как перечисление на КДВ будет еще и с комисом.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:43

Re: А-Банк

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