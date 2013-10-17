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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1377137813791380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:47

Re: А-Банк

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andreyiskra
 
Повідомлень: 753
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:48

Re: А-Банк

Зображення
andreyiskra
 
Повідомлень: 753
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:53

Спрошу здесь. Когда капнет кэшбек за акционный депо?
andreyiskra
 
Повідомлень: 753
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 10:07

  andreyiskra написав:Спрошу здесь. Когда капнет кэшбек за акционный депо?


:arrow: viewtopic.php?p=4774278#p4774278
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Повідомлень: 6264
З нами з: 03.07.09
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