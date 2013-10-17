Чтобы воспользоваться расшаренной (т.е. той которую клиент АБанка дал разрешение использовать) картой нужно войти АБанк24 под тем номером контакта которому дан доступ. В приложении АБанк24 будет возможность добавить разшареную карту в Google Pay. Расшарить карту можно любому контакту, даже тому, который не является клиентом АБанка.
А-Банк першим у світі запустив сервіс спільного доступу до кредитних карток Share.CreditCard
Сервіс реалізований на базі запатентованої технології Share.CreditCard спільно з Партнером А-Банку з цифрової трансформації, компанією Middleware.
Share.CreditCard дозволяє вибрати одержувача грошей зі списку в мобільному додатку А-Банку, вказати ліміти на суму і часовий період, і поділитися доступом до власної картки Mastercard. Одержувач в будь-якій точці світу може взяти Android-смартфон, торкнутися POS-терміналу, і в цей момент гроші будуть списані з картки відправника. Share.CreditCard - найшвидший і безкоштовний спосіб на планеті передачі доступу до грошей.