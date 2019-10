Додано: Вів 29 жов, 2019 08:46

Чтобы воспользоваться расшаренной (т.е. той которую клиент АБанка дал разрешение использовать) картой нужно войти АБанк24 под тем номером контакта которому дан доступ. В приложении АБанк24 будет возможность добавить разшареную карту в Google Pay.Расшарить карту можно любому контакту, даже тому, который не является клиентом АБанка.Sent from my SM-G950F using Tapatalk