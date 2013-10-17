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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1381138213831384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 08:46

Re: А-Банк

Чтобы воспользоваться расшаренной (т.е. той которую клиент АБанка дал разрешение использовать) картой нужно войти АБанк24 под тем номером контакта которому дан доступ. В приложении АБанк24 будет возможность добавить разшареную карту в Google Pay.
Расшарить карту можно любому контакту, даже тому, который не является клиентом АБанка.Зображення

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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:59

  MASolomko написав:Как сие работает на самом деле

А-Банк першим у світі запустив сервіс спільного доступу до кредитних карток Share.CreditCard

Сервіс реалізований на базі запатентованої технології Share.CreditCard спільно з Партнером А-Банку з цифрової трансформації, компанією Middleware.

Share.CreditCard дозволяє вибрати одержувача грошей зі списку в мобільному додатку А-Банку, вказати ліміти на суму і часовий період, і поділитися доступом до власної картки Mastercard. Одержувач в будь-якій точці світу може взяти Android-смартфон, торкнутися POS-терміналу, і в цей момент гроші будуть списані з картки відправника. Share.CreditCard - найшвидший і безкоштовний спосіб на планеті передачі доступу до грошей.

Переходьте за посиланням для детальної інформації
https://a-bank.com.ua/news/share
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:46

klug

получаєється цій новинці вже ... 3 (!) роки
і лише зараз чомусь її пустили в хід

дивно що ПБ такого не запропонував 1й
+50грн !
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greenozon
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