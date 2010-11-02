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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 13:56

Re: А-Банк

Игорь Алексеевич, по каким реквизитам отправляли: прямые или транзитные?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 14:00

  MASolomko написав:Игорь Алексеевич, по каким реквизитам отправляли: прямые или транзитные?


по тем реквизитам, которые в А банке светятся в приложении для погашения кредитки.
да и у п24 автоматом высвечиваются реквизиты А банка для погашения кредитки. Они в п24 таки же, как и в приложении А банка. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 14:13

Re: А-Банк

Игорь Алексеевич, там рисуется: прямой IBAN и котловой в старом виде. Получается слали Вы через котловой.
Освоить бы Вам прямые реквизиты :)

Или ещё проще. Подходите к тумбе Привата, делаете авторизацию, выбираете пополнить карту А-Банка и на этапе внесения средств выбираете оплату картой, вставляете карту ПриватБанка и вуаля — счёт пополняется практически сразу.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 14:43

  MASolomko написав:Игорь Алексеевич, там рисуется: прямой IBAN и котловой в старом виде. Получается слали Вы через котловой.
Освоить бы Вам прямые реквизиты :)

Или ещё проще. Подходите к тумбе Привата, делаете авторизацию, выбираете пополнить карту А-Банка и на этапе внесения средств выбираете оплату картой, вставляете карту ПриватБанка и вуаля — счёт пополняется практически сразу.


но это надо ходить. :D
а так дома в тепле через п24 отправляем монеты в полёт и они через сутки уже на счету.
кстати только что зашли монеты на карту в А банк. полёт прошёл нормально, только немного с дозаправкой, а именно с п24 дольше летели в А банк чем в пумб :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 14:45

Подскажите, акционный депозит онлайн под 18,5%.
Кешбек 0,5% на 150 тыс. грн. дают или и на 200 тыс. дадут, если СЭП-ом заслать на зеленую карту?
А если хочу депозит 200 тыс. открыть, то 150 тыс. на 1 депозит и 50 тыс на второй разбивать нужно для кешбека?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 14:56

  demichh написав:Подскажите, акционный депозит онлайн под 18,5%.
Кешбек 0,5% на 150 тыс. грн. дают или и на 200 тыс. дадут, если СЭП-ом заслать на зеленую карту?
А если хочу депозит 200 тыс. открыть, то 150 тыс. на 1 депозит и 50 тыс на второй разбивать нужно для кешбека?

З умов аХції випливає шо 150000, шо 200000 кишмиш має бути...і без обмежень суми якщо на протязі 2 днів кошти перекантувати з карти на депо. Але ж ніхто не тестив...то що тут можна сказати? Чи вже хто потестив?
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:07

Вже мільярд наколядували на процентних доходах
https://a-bank.com.ua/static/report_3Q_2019.PDF
а імярекам кинули кістку з якимись нещасними 18,5% грязними на депо.
Дайош 13% безподаткових в долярі і 25% в гривні. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:03

...

Господа, а если налом пополнить униголд ашки в тумбе примата и открыть депо, кишмиш будет?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:12

  Квесторе_поверніться написав:Вже мільярд наколядували на процентних доходах
https://a-bank.com.ua/static/report_3Q_2019.PDF
а імярекам кинули кістку з якимись нещасними 18,5% грязними на депо.
Дайош 13% безподаткових в долярі і 25% в гривні. :)

Так шо ця банка живчик?
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:19

  логан1919 написав:Господа, а если налом пополнить униголд ашки в тумбе примата и открыть депо, кишмиш будет?


не буде, питав в менеджера із банку
+50грн !
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