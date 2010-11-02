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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1384138513861387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:20

  isen написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вже мільярд наколядували на процентних доходах
https://a-bank.com.ua/static/report_3Q_2019.PDF
а імярекам кинули кістку з якимись нещасними 18,5% грязними на депо.
Дайош 13% безподаткових в долярі і 25% в гривні. :)

Так шо ця банка живчик?


Так наче її і не хоронили... І мед постійно качали і качаємо!
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:25

Re: А-Банк

Акция до 15 января.. Пошли новогодние плюшки, это хорошо. Ждём от других тоже!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:30

Re: А-Банк

  бульбик написав:Пошли новогодние плюшки, это хорошо. Ж


прийшлов КБ за прокідку грошей ззовті?
як банк про це вас повідомив
і чи повідомляв загалом
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:22

  greenozon написав:
  бульбик написав:Пошли новогодние плюшки, это хорошо. Ж


прийшлов КБ за прокідку грошей ззовті?
як банк про це вас повідомив
і чи повідомляв загалом

Вы те плюшки сначала получите...
Я только что поинтересовался в чате когда он начисляется. Мне ответили "сразу". А на второй вопрос так где же кешбек (прошло полторы недели) долго что-то уточняли в итоге написали что создадут заявку в технический отдел.
P.S. при обращении в чат сразу же идет двойной запрос в УБКИ (как и при открытии карты). Де...ы б....!
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:39

Кешбэк

Отправлял сэпом с привата на кдв а-банка (уни в минусе, поэтому слал на кдв) потом открыл акционное депо, пара дней прошло, но кешбэка в размере 1% пока нет. Кому-то по такой схеме открытия депо выплату сделали?
temjap4
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