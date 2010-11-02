Квесторе_поверніться написав:Вже мільярд наколядували на процентних доходах https://a-bank.com.ua/static/report_3Q_2019.PDF а імярекам кинули кістку з якимись нещасними 18,5% грязними на депо. Дайош 13% безподаткових в долярі і 25% в гривні.
Так шо ця банка живчик?
Так наче її і не хоронили... І мед постійно качали і качаємо!
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бульбик написав:Пошли новогодние плюшки, это хорошо. Ж
прийшлов КБ за прокідку грошей ззовті? як банк про це вас повідомив і чи повідомляв загалом
Вы те плюшки сначала получите... Я только что поинтересовался в чате когда он начисляется. Мне ответили "сразу". А на второй вопрос так где же кешбек (прошло полторы недели) долго что-то уточняли в итоге написали что создадут заявку в технический отдел. P.S. при обращении в чат сразу же идет двойной запрос в УБКИ (как и при открытии карты). Де...ы б....!
Отправлял сэпом с привата на кдв а-банка (уни в минусе, поэтому слал на кдв) потом открыл акционное депо, пара дней прошло, но кешбэка в размере 1% пока нет. Кому-то по такой схеме открытия депо выплату сделали?