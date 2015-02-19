ПОРОХ має вийти з передряги ще сильнішим.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:04
ПОРОХ має вийти з передряги ще сильнішим.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:27
Якби не В(н)ашим коштом...
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Додано: Чет 31 жов, 2019 13:31
Re: А-Банк
Шановне товариство, який канал краще обрати для вимолювання КБ як за новобранців (хто такі бранці наче ясно, тоді розуміємо й нових;), так і за депо? Чат чи КЦ, чи може ще якийсь є?
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Додано: Чет 31 жов, 2019 13:53
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:58
Спочатку порох має в неї попасти... Але з таким бардаком, ЗЕКи тільки про шл.ондр думають
Востаннє редагувалось jay2004 в Чет 31 жов, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 14:02
Порох на відміну від зеків зелебобіків вів бізнес розумно і відповідально
це як порівнювати бізнес МАФ-у і торги на найсі
+50грн !
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Додано: Чет 31 жов, 2019 18:29
Re: А-Банк
Сьогодні знову приватівський банкомат не хотів давати більше 1000 грн з абанківської картки.
Відкрити депо з моб.застосунку абанки так і не зміг - відкрив з компа. У версії для компа далі залишаються кавалки старої оболонки які не працюють - "открыть депозит"
Забрати рештки з КДВ через альфу також не пішло.
Сируваті продукти пропонують в ломбарді - невже так важко вже осилити повноцінну укр.версію і можливо з переключателем на інші мови?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:33
Re: А-Банк
Оновили додаток, тепер в зекарті мона активувати 10% на залишок. Ще обіцяють більше кешбешних партнерів
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 31 жов, 2019 18:33
Сейчас обновилось приложение и теперь не найду пункта Кэшбэк. Зато появился пункт начисления 10% на остаток.
Upd. Появился Кэшбэк после очистки кэша.
Востаннє редагувалось ingtrans в Чет 31 жов, 2019 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:34
Re: А-Банк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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