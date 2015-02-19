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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1386138713881389>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:04

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:там екселівський файл скачується.


"деб..и б. :)" кашль Лаврова

політичні і інші ризики зашкалюють.
зеки мочать попередника.

ПОРОХ має вийти з передряги ще сильнішим.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:27

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:там екселівський файл скачується.


"деб..и б. :)" кашль Лаврова

політичні і інші ризики зашкалюють.
зеки мочать попередника.

ПОРОХ має вийти з передряги ще сильнішим.

Якби не В(н)ашим коштом...
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:31

Re: А-Банк

Шановне товариство, який канал краще обрати для вимолювання КБ як за новобранців (хто такі бранці наче ясно, тоді розуміємо й нових;), так і за депо? Чат чи КЦ, чи може ще якийсь є?
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:53

  Квесторе_поверніться написав:ПОРОХ має вийти з передряги ще сильнішим.

Спочатку порох має вийти з в'язниці.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:58

  rollo написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПОРОХ має вийти з передряги ще сильнішим.

Спочатку порох має вийти з в'язниці.


Спочатку порох має в неї попасти... Але з таким бардаком, ЗЕКи тільки про шл.ондр думають :wink:
Востаннє редагувалось jay2004 в Чет 31 жов, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:02

Порох на відміну від зеків зелебобіків вів бізнес розумно і відповідально
це як порівнювати бізнес МАФ-у і торги на найсі :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:29

Re: А-Банк

  Дядя Дима написав:
  Ой+ написав: Вчора приватівський банкомат не захотів видавати готівку по абанковській картці.
Удивительно, а я вчера 7200 снял после обеда с кдв Акцента.


Сьогодні знову приватівський банкомат не хотів давати більше 1000 грн з абанківської картки.
Відкрити депо з моб.застосунку абанки так і не зміг - відкрив з компа. У версії для компа далі залишаються кавалки старої оболонки які не працюють - "открыть депозит"
Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос.


Забрати рештки з КДВ через альфу також не пішло.
Сируваті продукти пропонують в ломбарді - невже так важко вже осилити повноцінну укр.версію і можливо з переключателем на інші мови?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:33

Re: А-Банк

Оновили додаток, тепер в зекарті мона активувати 10% на залишок. Ще обіцяють більше кешбешних партнерів
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:33

Сейчас обновилось приложение и теперь не найду пункта Кэшбэк. Зато появился пункт начисления 10% на остаток.

Upd. Появился Кэшбэк после очистки кэша.
Востаннє редагувалось ingtrans в Чет 31 жов, 2019 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:34

Re: А-Банк

  ingtrans написав:найду пункта Кэшбэк.

В мене є
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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