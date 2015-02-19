greenozon написав:"деб..и б. " кашль Лаврова політичні і інші ризики зашкалюють. зеки мочать попередника.
ПОРОХ має вийти з передряги ще сильнішим.
Якби не В(н)ашим коштом...
сьогодні
Згідно зі звітністю Міжнародного інвестиційного банку, його активи за три квартали впали втричі - до 3,06 млрд грн (з 9,36 млрд грн на початок року), передусім, за рахунок скорочення портфелю цінних паперів і грошових коштів, тоді як кредитний портфель зменшився на 8,6% (до 1,7 млрд грн). http://финбаланс.ком.юа/news/aktivi-ba ... i-kvartali