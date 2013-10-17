А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:40
На Универсальной Gold с фото процента на остаток похоже нет
Vorlon
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Додано: Чет 31 жов, 2019 19:31
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
"деб..и б.
" кашль Лаврова
політичні і інші ризики зашкалюють.
зеки мочать попередника.
ПОРОХ має вийти з передряги ще сильнішим.
Якби не В(н)ашим коштом...
сьогодні
Згідно зі звітністю Міжнародного інвестиційного банку, його активи за три квартали впали втричі - до 3,06 млрд грн (з 9,36 млрд грн на початок року), передусім, за рахунок скорочення портфелю цінних паперів і грошових коштів, тоді як кредитний портфель зменшився на 8,6% (до 1,7 млрд грн).
http://финбаланс.ком.юа/news/aktivi-ba ... i-kvartali
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Чет 31 жов, 2019 21:36
Десь банка писала, що після Дня народження наче місяць обіцяє по 100 грн за запрошеного. Комусь таке попадалось, бо точно бачив, але зараз не знаходжу?..
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kreuz
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Додано: Чет 31 жов, 2019 21:39
kreuz написав:
Десь банка писала, що після Дня народження наче місяць обіцяє по 100 грн за запрошеного. Комусь таке попадалось, бо точно бачив, але зараз не знаходжу?..
Это в моно.
Тут такого не слышал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 31 жов, 2019 21:46
kreuz, я получал. Делайте скрин этого предложения на всякий случай.
По факту 100 грн за приглашеннных не начислили, только стандартные 50 грн. Заявка с сентября в работе...
MASolomko
Повідомлень: 1387
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:12
kreuz написав:
Десь банка писала, що після Дня народження наче місяць обіцяє по 100 грн за запрошеного. Комусь таке попадалось, бо точно бачив, але зараз не знаходжу?..
В начале этого месяца даже 200 грн. обещали но я не приглашал.
temjap4
Повідомлень: 29
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:13
MASolomko написав:
kreuz, я получал. Делайте скрин этого предложения на всякий случай.
По факту 100 грн за приглашеннных не начислили, только стандартные 50 грн. Заявка с сентября в работе...
Пізно робити скрін, а де то було? Хіба в чаті...
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kreuz
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:16
temjap4 написав: kreuz написав:
Десь банка писала, що після Дня народження наче місяць обіцяє по 100 грн за запрошеного. Комусь таке попадалось, бо точно бачив, але зараз не знаходжу?..
В начале этого месяца даже 200 грн. обещали но я не приглашал.
А Ви скрін ще можете зробити?
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kreuz
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:26
kreuz написав: temjap4 написав: kreuz написав:
Десь банка писала, що після Дня народження наче місяць обіцяє по 100 грн за запрошеного. Комусь таке попадалось, бо точно бачив, але зараз не знаходжу?..
В начале этого месяца даже 200 грн. обещали но я не приглашал.
А Ви скрін ще можете зробити?
Я не помню куда приходило такое сообщение, надо искать.
temjap4
Повідомлень: 29
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