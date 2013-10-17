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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1386138713881389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:40

На Универсальной Gold с фото процента на остаток похоже нет :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:42

  Vorlon написав:На Универсальной Gold с фото процента на остаток похоже нет :(

На КДВ тоже нет, на Зелёной есть.
ingtrans
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Повідомлень: 165
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Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:31

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:"деб..и б. :)" кашль Лаврова
політичні і інші ризики зашкалюють.
зеки мочать попередника.

ПОРОХ має вийти з передряги ще сильнішим.

Якби не В(н)ашим коштом...

сьогодні
Згідно зі звітністю Міжнародного інвестиційного банку, його активи за три квартали впали втричі - до 3,06 млрд грн (з 9,36 млрд грн на початок року), передусім, за рахунок скорочення портфелю цінних паперів і грошових коштів, тоді як кредитний портфель зменшився на 8,6% (до 1,7 млрд грн). http://финбаланс.ком.юа/news/aktivi-ba ... i-kvartali
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:36

Re: А-Банк

Десь банка писала, що після Дня народження наче місяць обіцяє по 100 грн за запрошеного. Комусь таке попадалось, бо точно бачив, але зараз не знаходжу?..
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:39

  kreuz написав:Десь банка писала, що після Дня народження наче місяць обіцяє по 100 грн за запрошеного. Комусь таке попадалось, бо точно бачив, але зараз не знаходжу?..

Это в моно.
Тут такого не слышал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:46

Re: А-Банк

kreuz, я получал. Делайте скрин этого предложения на всякий случай.

По факту 100 грн за приглашеннных не начислили, только стандартные 50 грн. Заявка с сентября в работе...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:12

  kreuz написав:Десь банка писала, що після Дня народження наче місяць обіцяє по 100 грн за запрошеного. Комусь таке попадалось, бо точно бачив, але зараз не знаходжу?..


В начале этого месяца даже 200 грн. обещали но я не приглашал.
temjap4
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:13

  MASolomko написав:kreuz, я получал. Делайте скрин этого предложения на всякий случай.

По факту 100 грн за приглашеннных не начислили, только стандартные 50 грн. Заявка с сентября в работе...

Пізно робити скрін, а де то було? Хіба в чаті...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:16

  temjap4 написав:
  kreuz написав:Десь банка писала, що після Дня народження наче місяць обіцяє по 100 грн за запрошеного. Комусь таке попадалось, бо точно бачив, але зараз не знаходжу?..


В начале этого месяца даже 200 грн. обещали но я не приглашал.

А Ви скрін ще можете зробити?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:26

  kreuz написав:
  temjap4 написав:
  kreuz написав:Десь банка писала, що після Дня народження наче місяць обіцяє по 100 грн за запрошеного. Комусь таке попадалось, бо точно бачив, але зараз не знаходжу?..


В начале этого месяца даже 200 грн. обещали но я не приглашал.

А Ви скрін ще можете зробити?


Я не помню куда приходило такое сообщение, надо искать.
temjap4
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