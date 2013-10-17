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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1387138813891390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:18

Re: А-Банк

Карту зелёнку получил давно, но пользоваться начал только в прошлом месяце. Несколько операций, кишмыш около полтоса. В этом месяце за кредитные 1%...
Смешной банк. Могу не забирать, на полку.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:25

Судя по семейным учёткам, в этом месяце эксперимент с индивидуальными условиями кешбека решили не проводить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:32

Re: А-Банк

У всіх за власні повноцінний кешбек,а за кредитні 1%?
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:41

  t-step написав:У всіх за власні повноцінний кешбек,а за кредитні 1%?


так, знову граються в рулетку
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 01:02

Re: А-Банк

В мене 1% і власні і кредитні, так що картка поспить ще місяць...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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