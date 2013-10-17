Карту зелёнку получил давно, но пользоваться начал только в прошлом месяце. Несколько операций, кишмыш около полтоса. В этом месяце за кредитные 1%...
Смешной банк. Могу не забирать, на полку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:18
Re: А-Банк
Карту зелёнку получил давно, но пользоваться начал только в прошлом месяце. Несколько операций, кишмыш около полтоса. В этом месяце за кредитные 1%...
Смешной банк. Могу не забирать, на полку.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:25
Судя по семейным учёткам, в этом месяце эксперимент с индивидуальными условиями кешбека решили не проводить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:32
Re: А-Банк
У всіх за власні повноцінний кешбек,а за кредитні 1%?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:41
Додано: П'ят 01 лис, 2019 01:02
Re: А-Банк
В мене 1% і власні і кредитні, так що картка поспить ще місяць...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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