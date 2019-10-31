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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:55
А какой % на остаток по Зелёной? В тарифах не вижу...
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Vorlon
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:59
Vorlon
Писали, що 10%.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:00
Vorlon написав:
А какой % на остаток по Зелёной? В тарифах не вижу...
10%. Нужно включить вручную в приложении после обновления.
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rollo
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:02
В мене після оновлення перестало працювати
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