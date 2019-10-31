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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1388138913901391

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:55

А какой % на остаток по Зелёной? В тарифах не вижу... :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 14.06.13
Подякував: 366 раз.
Подякували: 738 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:59

Vorlon
Писали, що 10%.
V2
4
 
Повідомлень: 6281
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 981 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:00

  Vorlon написав:А какой % на остаток по Зелёной? В тарифах не вижу... :roll:

10%. Нужно включить вручную в приложении после обновления.
rollo
 
Повідомлень: 86
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:02

Re: А-Банк

В мене після оновлення перестало працювати :(
V2
4
 
Повідомлень: 6281
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 981 раз.
 
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  #<1 ... 1388138913901391
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