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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:00
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:02
Re: А-Банк
В мене після оновлення перестало працювати
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:36
Выбрал "кафе и рестораны", оплатил. Удивился кешбеку. Зашёл на форум, посмотрел что это у всех. Отправил карту на полочку пылиться.
До этого утра "А" обитал на второе место по кредиткам, обогнав "Моню". Но той хоть можно 0,805% процента за границей получать, а этой нет. После такого отката уникальная карта с вертикальным дизайном скатилась вниз рейтинга и листа ожидания её использования. Жаль, жаль. Такой был хороший старт.
Итого мой личный рейтинг кредиток:
1. Тася
2. Моня
3. А
4. Приват
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:42
Re: А-Банк
Добавьте Алку, она хорошая, хоть и пришибленая
Будет с Тасей хороводы водить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:47
Ідея стабільні популярні категорії іда, авто, онлайн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:52
Тож приятно, ток еда для себя и своего коня и онлайн -- эт 2 разных карты
... делайте хоть что-нибудь!
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