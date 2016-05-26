RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1388138913901391

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:55

А какой % на остаток по Зелёной? В тарифах не вижу... :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 7401
З нами з: 14.06.13
Подякував: 366 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:59

Vorlon
Писали, що 10%.
V2
4
 
Повідомлень: 6281
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:00

  Vorlon написав:А какой % на остаток по Зелёной? В тарифах не вижу... :roll:

10%. Нужно включить вручную в приложении после обновления.
rollo
 
Повідомлень: 87
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:02

Re: А-Банк

В мене після оновлення перестало працювати :(
V2
4
 
Повідомлень: 6281
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:36

Выбрал "кафе и рестораны", оплатил. Удивился кешбеку. Зашёл на форум, посмотрел что это у всех. Отправил карту на полочку пылиться.

До этого утра "А" обитал на второе место по кредиткам, обогнав "Моню". Но той хоть можно 0,805% процента за границей получать, а этой нет. После такого отката уникальная карта с вертикальным дизайном скатилась вниз рейтинга и листа ожидания её использования. Жаль, жаль. Такой был хороший старт.

Итого мой личный рейтинг кредиток:
1. Тася
2. Моня
3. А
4. Приват
ukrmvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 22.05.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:42

Re: А-Банк

  ukrmvs написав:Итого мой личный рейтинг кредиток:
1. Тася
2. Моня
3. А
4. Приват

Добавьте Алку, она хорошая, хоть и пришибленая :)
Будет с Тасей хороводы водить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29418
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2355 раз.
Подякували: 3396 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:47

  clientage написав:
  ukrmvs написав:Итого мой личный рейтинг кредиток:
1. Тася
2. Моня
3. А
4. Приват

Добавьте Алку, она хорошая, хоть и пришибленая :)
Будет с Тасей хороводы водить


Ідея стабільні популярні категорії іда, авто, онлайн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 19.04.12
Подякував: 36 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:52

  Ой+ написав:
  clientage написав:
  ukrmvs написав:Итого мой личный рейтинг кредиток:
1. Тася
2. Моня
3. А
4. Приват

Добавьте Алку, она хорошая, хоть и пришибленая :)
Будет с Тасей хороводы водить


Ідея стабільні популярні категорії іда, авто, онлайн.

Тож приятно, ток еда для себя и своего коня и онлайн -- эт 2 разных карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29418
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2355 раз.
Подякували: 3396 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:59

  clientage написав:
  ukrmvs написав:Итого мой личный рейтинг кредиток:
1. Тася
2. Моня
3. А
4. Приват

Добавьте Алку, она хорошая, хоть и пришибленая :)
Будет с Тасей хороводы водить


Пока до Аллы не дорос. Не сильно хочу в хитросплетениях её кешбека разбираться.

"Ідея стабільні популярні категорії іда, авто, онлайн."
"Идея" была открыта и на следующий месяц сразу же закрыта после того, как в ней оказалась страховка, о которой "забыл" сказать оператор отделения. Прибавить к этому не моментальное начисление и "Идея" выбыла из гонки за место в кошельке. "А" готовится на выход - у неё комиссия за неиспользование несколько месяцев.
ukrmvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 22.05.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1388138913901391
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anis, Basilio2020, Google Adsense [Bot], ingtrans, J, makor06, rollo, sauvignon, Setta, ukrmvs, Vint, vitaliy1111, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7822, 7823, 7824
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78235 9227295
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 14:58
2XL
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3535, 3536, 3537
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35362 4373703
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 14:28
Basilio2020
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 35, 36, 37
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
366 43328
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 14:26
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.