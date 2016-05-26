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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:55
А какой % на остаток по Зелёной? В тарифах не вижу...
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Vorlon
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:59
Vorlon
Писали, що 10%.
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V2
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:00
Vorlon написав:
А какой % на остаток по Зелёной? В тарифах не вижу...
10%. Нужно включить вручную в приложении после обновления.
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rollo
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:02
В мене після оновлення перестало працювати
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V2
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:36
Выбрал "кафе и рестораны", оплатил. Удивился кешбеку. Зашёл на форум, посмотрел что это у всех. Отправил карту на полочку пылиться.
До этого утра "А" обитал на второе место по кредиткам, обогнав "Моню". Но той хоть можно 0,805% процента за границей получать, а этой нет. После такого отката уникальная карта с вертикальным дизайном скатилась вниз рейтинга и листа ожидания её использования. Жаль, жаль. Такой был хороший старт.
Итого мой личный рейтинг кредиток:
1. Тася
2. Моня
3. А
4. Приват
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ukrmvs
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:42
ukrmvs написав:
Итого мой личный рейтинг кредиток:
1. Тася
2. Моня
3. А
4. Приват
Добавьте Алку, она хорошая, хоть и пришибленая
Будет с Тасей хороводы водить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:47
clientage написав: ukrmvs написав:
Итого мой личный рейтинг кредиток:
1. Тася
2. Моня
3. А
4. Приват
Добавьте Алку, она хорошая, хоть и пришибленая
Будет с Тасей хороводы водить
Ідея стабільні популярні категорії іда, авто, онлайн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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- Повідомлень: 2903
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- Подякували: 360 раз.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:52
Ой+ написав: clientage написав: ukrmvs написав:
Итого мой личный рейтинг кредиток:
1. Тася
2. Моня
3. А
4. Приват
Добавьте Алку, она хорошая, хоть и пришибленая
Будет с Тасей хороводы водить
Ідея стабільні популярні категорії іда, авто, онлайн.
Тож приятно, ток еда для себя и своего коня и онлайн -- эт 2 разных карты
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
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- Подякував: 2355 раз.
- Подякували: 3396 раз.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:59
clientage написав: ukrmvs написав:
Итого мой личный рейтинг кредиток:
1. Тася
2. Моня
3. А
4. Приват
Добавьте Алку, она хорошая, хоть и пришибленая
Будет с Тасей хороводы водить
Пока до Аллы не дорос. Не сильно хочу в хитросплетениях её кешбека разбираться.
"Ідея стабільні популярні категорії іда, авто, онлайн."
"Идея" была открыта и на следующий месяц сразу же закрыта после того, как в ней оказалась страховка, о которой "забыл" сказать оператор отделения. Прибавить к этому не моментальное начисление и "Идея" выбыла из гонки за место в кошельке. "А" готовится на выход - у неё комиссия за неиспользование несколько месяцев.
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ukrmvs
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