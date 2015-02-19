неее, ну вы -- нашаГалябалувана
и у Таси там не начисление, а просто риХлама в СМСке, Тася потом спокойно может забыть про то начисление, не расслабляйтесь тама
Зато у Алки орехи моГментально отображаются, вот тока съесть их сразу низзя
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:58
Re: А-Банк
неее, ну вы -- нашаГалябалувана
и у Таси там не начисление, а просто риХлама в СМСке, Тася потом спокойно может забыть про то начисление, не расслабляйтесь тама
Зато у Алки орехи моГментально отображаются, вот тока съесть их сразу низзя
... делайте хоть что-нибудь!
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