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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1389139013911392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:58

Re: А-Банк

  ukrmvs написав:не моментальное начисление

неее, ну вы -- нашаГалябалувана :)
и у Таси там не начисление, а просто риХлама в СМСке, Тася потом спокойно может забыть про то начисление, не расслабляйтесь тама :wink:
Зато у Алки орехи моГментально отображаются, вот тока съесть их сразу низзя :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:13

  greenozon написав:я для прикладу по вищевказаному питанню вирішив зачекати рівно тиждень
Від часу закидки коштів тиждень ще не пройшов,
потім починаю ігру "подай АБ заявку" і так далі
:mrgreen:


тиждень і 1 день пройшли, КБ нема,
почав гру "створи заявку"
1ий рівень гри завершено :)
чекаю 3 робочі дні і вступаю із базукою за 2ий рівень АБ-ігри із чатланкою :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:14

А что это с мобильным приложением?
После входа предлагает "Перейти в демо" или "Заказать карту".
В нормальный А24 зайти не могу.

Утром еще все было нормально.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:55

  greenozon написав:
  greenozon написав:я для прикладу по вищевказаному питанню вирішив зачекати рівно тиждень
Від часу закидки коштів тиждень ще не пройшов,
потім починаю ігру "подай АБ заявку" і так далі
:mrgreen:


тиждень і 1 день пройшли, КБ нема,
почав гру "створи заявку"
1ий рівень гри завершено :)
чекаю 3 робочі дні і вступаю із базукою за 2ий рівень АБ-ігри із чатланкою :)


По оф. условиям так и есть выплата в течении 7 дней, но это ж а-банк, пока их не пнешь, ничего не будет. Отпишитесь, когда выбьете деньги.
temjap4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:58

Два тижні без кишмишу по депо. :mrgreen:
У всіх. Чи помиляюсь?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:20

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:У всіх. Чи помиляюсь?


ходили в отделение?
да, нет? зря не ходили - не стоит ждать у моря погоды.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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