неее, ну вы -- нашаГалябалувана
и у Таси там не начисление, а просто риХлама в СМСке, Тася потом спокойно может забыть про то начисление, не расслабляйтесь тама
Зато у Алки орехи моГментально отображаются, вот тока съесть их сразу низзя
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:58
Re: А-Банк
неее, ну вы -- нашаГалябалувана
и у Таси там не начисление, а просто риХлама в СМСке, Тася потом спокойно может забыть про то начисление, не расслабляйтесь тама
Зато у Алки орехи моГментально отображаются, вот тока съесть их сразу низзя
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:13
тиждень і 1 день пройшли, КБ нема,
почав гру "створи заявку"
1ий рівень гри завершено
чекаю 3 робочі дні і вступаю із базукою за 2ий рівень АБ-ігри із чатланкою
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:14
А что это с мобильным приложением?
После входа предлагает "Перейти в демо" или "Заказать карту".
В нормальный А24 зайти не могу.
Утром еще все было нормально.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:55
По оф. условиям так и есть выплата в течении 7 дней, но это ж а-банк, пока их не пнешь, ничего не будет. Отпишитесь, когда выбьете деньги.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:58
Два тижні без кишмишу по депо.
У всіх. Чи помиляюсь?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:20
Re: А-Банк
ходили в отделение?
да, нет? зря не ходили - не стоит ждать у моря погоды.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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