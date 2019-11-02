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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:45
Уточнил в банке по депо в 20,15 ответ включая налог при капитализации, без капитализации 17,5. Кто что скажет или все таки как и моно, не учли?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 22:50
банк опять позакрывал мне все карты кроме одной, кредитки. Что за гады закрывать КДВ при действующих депозитах.
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pavyak
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Додано: Суб 02 лис, 2019 22:55
pavyak написав:
банк опять позакрывал мне все карты кроме одной, кредитки. Что за гады закрывать КДВ при действующих депозитах.
А как объясняют эти свои высококвалиХфицЫрованнннннные действия?
... делайте хоть что-нибудь!
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anis
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