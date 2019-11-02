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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1390139113921393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:39

Re: А-Банк

  greenozon написав:субота, вихідний, звонить приємний жіночий голос 056 Абанк і каже що так то так то, треба чекати ще тиждень по виплаті КБ.
Типа я не то же самое писал неделю назад. ;)
Дело в том, что сама фраза что "кэшбек выплачивается раз в неделю" говорит не о сроках выплаты кишмиша конкретному физику после заключения депо-договора, а просто о частоте таких выплат для самого банка. Так он себе установил - плачу раз в неделю. А кому? - А там определюсь - "на марше" так сказать ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:45

Re: А-Банк

Уточнил в банке по депо в 20,15 ответ включая налог при капитализации, без капитализации 17,5. Кто что скажет или все таки как и моно, не учли?
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:50

Re: А-Банк

банк опять позакрывал мне все карты кроме одной, кредитки. Что за гады закрывать КДВ при действующих депозитах.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:55

  pavyak написав:банк опять позакрывал мне все карты кроме одной, кредитки. Что за гады закрывать КДВ при действующих депозитах.

А как объясняют эти свои высококвалиХфицЫрованнннннные действия?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1390139113921393
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