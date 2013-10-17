greenozon написав:субота, вихідний, звонить приємний жіночий голос 056 Абанк і каже що так то так то, треба чекати ще тиждень по виплаті КБ.
Типа я не то же самое писал неделю назад. Дело в том, что сама фраза что "кэшбек выплачивается раз в неделю" говорит не о сроках выплаты кишмиша конкретному физику после заключения депо-договора, а просто о частоте таких выплат для самого банка. Так он себе установил - плачу раз в неделю. А кому? - А там определюсь - "на марше" так сказать
1finanсier написав:Друзi, пiдкажіть будь ласка -онлайнобмiн у браткiв з гривневоï карти на доларову кдв - без комiса? Чи прихiд обмiняних доларiв на доларову кдв вважають нецiльовим зарахуванням i рубають комiс у 0,5% ? Бо для експеременту ще доларової кдв не маю )
Без комісії
riwalir, дякую ) Значить гарна штука, то ж треба топати у вiдділення за цією доларовою кдв )
1finanсier написав:Друзi, пiдкажіть будь ласка -онлайнобмiн у браткiв з гривневоï карти на доларову кдв - без комiса? Чи прихiд обмiняних доларiв на доларову кдв вважають нецiльовим зарахуванням i рубають комiс у 0,5% ? Бо для експеременту ще доларової кдв не маю )
Без комісії
riwalir, дякую ) Значить гарна штука, то ж треба топати у вiдділення за цією доларовою кдв )
anis написав:Уточнил в банке по депо в 20,15 ответ включая налог при капитализации, без капитализации 17,5. Кто что скажет или все таки как и моно, не учли?
Не совсем понятно сформулирован вопрос. 20,15% получается из 18,5% с капитализацией без вычета налогов ((1+0,185/12)^12-1). Без капитализации соответственно будет 18,5%. Чистыми с капитализацией будет примерно 15,95%, без капитализации - примерно 14,89%.
anis написав:Уточнил в банке по депо в 20,15 ответ включая налог при капитализации, без капитализации 17,5. Кто что скажет или все таки как и моно, не учли?
Не совсем понятно сформулирован вопрос. 20,15% получается из 18,5% с капитализацией без вычета налогов ((1+0,185/12)^12-1). Без капитализации соответственно будет 18,5%. Чистыми с капитализацией будет примерно 15,95%, без капитализации - примерно 14,89%.
Из 18,5 при капитализации можно получить 20,15 через год если не учитывать налог на % капитализации. ps 15,95 чистыми не получаются с 20,15 грязными ведь!!