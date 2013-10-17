RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1391139213931394>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:39

Re: А-Банк

  greenozon написав:субота, вихідний, звонить приємний жіночий голос 056 Абанк і каже що так то так то, треба чекати ще тиждень по виплаті КБ.
Типа я не то же самое писал неделю назад. ;)
Дело в том, что сама фраза что "кэшбек выплачивается раз в неделю" говорит не о сроках выплаты кишмиша конкретному физику после заключения депо-договора, а просто о частоте таких выплат для самого банка. Так он себе установил - плачу раз в неделю. А кому? - А там определюсь - "на марше" так сказать ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3176
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:45

Re: А-Банк

Уточнил в банке по депо в 20,15 ответ включая налог при капитализации, без капитализации 17,5. Кто что скажет или все таки как и моно, не учли?
anis
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 22.11.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:50

Re: А-Банк

банк опять позакрывал мне все карты кроме одной, кредитки. Что за гады закрывать КДВ при действующих депозитах.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 15.02.10
Подякував: 19 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:55

  pavyak написав:банк опять позакрывал мне все карты кроме одной, кредитки. Что за гады закрывать КДВ при действующих депозитах.

А как объясняют эти свои высококвалиХфицЫрованнннннные действия?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29463
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 00:19

  riwalir написав:
  1finanсier написав:Друзi, пiдкажіть будь ласка -онлайнобмiн у браткiв з гривневоï карти на доларову кдв - без комiса? Чи прихiд обмiняних доларiв на доларову кдв вважають нецiльовим зарахуванням i рубають комiс у 0,5% ? Бо для експеременту ще доларової кдв не маю )


Без комісії


riwalir, дякую ) Значить гарна штука, то ж треба топати у вiдділення за цією доларовою кдв )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 02.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 01:12

  1finanсier написав:
  riwalir написав:
  1finanсier написав:Друзi, пiдкажіть будь ласка -онлайнобмiн у браткiв з гривневоï карти на доларову кдв - без комiса? Чи прихiд обмiняних доларiв на доларову кдв вважають нецiльовим зарахуванням i рубають комiс у 0,5% ? Бо для експеременту ще доларової кдв не маю )


Без комісії


riwalir, дякую ) Значить гарна штука, то ж треба топати у вiдділення за цією доларовою кдв )

Тут не так часто хороший курс. Не маєте доступу до кращих альтернатив? http://saks54.tk/kurs/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3703
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:17

  anis написав:Уточнил в банке по депо в 20,15 ответ включая налог при капитализации, без капитализации 17,5. Кто что скажет или все таки как и моно, не учли?

Не совсем понятно сформулирован вопрос. 20,15% получается из 18,5% с капитализацией без вычета налогов ((1+0,185/12)^12-1). Без капитализации соответственно будет 18,5%. Чистыми с капитализацией будет примерно 15,95%, без капитализации - примерно 14,89%.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:24

Re: А-Банк

ingtrans написав:
  anis написав:Уточнил в банке по депо в 20,15 ответ включая налог при капитализации, без капитализации 17,5. Кто что скажет или все таки как и моно, не учли?

Не совсем понятно сформулирован вопрос. 20,15% получается из 18,5% с капитализацией без вычета налогов ((1+0,185/12)^12-1). Без капитализации соответственно будет 18,5%. Чистыми с капитализацией будет примерно 15,95%, без капитализации - примерно 14,89%.
Из 18,5 при капитализации можно получить 20,15 через год если не учитывать налог на % капитализации.
ps 15,95 чистыми не получаются с 20,15 грязными ведь!!
anis
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 22.11.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:28

Re: А-Банк

  anis написав:Из 18,5 при капитализации можно получить 20,15 через год если не учитывать налог на % капитализации.

Но это чисто рекламный ход, потому что налог есть и после него останется не 20,15*0,805=16,22, как можно было предполагать, а 15,95.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:43

Re: А-Банк

ingtrans написав:
  anis написав:Из 18,5 при капитализации можно получить 20,15 через год если не учитывать налог на % капитализации.

Но это чисто рекламный ход, потому что налог есть и после него останется не 20,15*0,805=16,22, как можно было предполагать, а 15,95.
Если не было б капитализации то верно с 20,15 чистыми было б 16,22
А с капитализацией будет ещё меньше, но про это банк молчит, зазывая красивой 20,15
anis
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 22.11.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1391139213931394>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dengon, mihasik, she_ne_investor і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 654, 655, 656
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6555 1524734
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 11:28
anikola13
Альфа-Банк 1 ... 7826, 7827, 7828
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78276 9234250
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 10:02
Искатель
ОКСІ БАНК 1 ... 11, 12, 13
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
129 29714
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 08:32
korovas2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.