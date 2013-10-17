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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:50
anis написав:
Если не было б капитализации то верно с 20,15 чистыми было б 16,22
А с капитализацией будет ещё меньше, но про это банк молчит, зазывая красивой 20,15
Нет, это без налогов было бы 20,15% с капитализацией. Без налогов и без капитализации - 18,5%.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 11:54
ingtrans написав: anis написав:
Если не было б капитализации то верно с 20,15 чистыми было б 16,22
А с капитализацией будет ещё меньше, но про это банк молчит, зазывая красивой 20,15
Нет, это без налогов было бы 20,15% с капитализацией. Без налогов и без капитализации - 18,5%.
С налогами при капитализации будет ниже 16,22 можете и сами просчитать!!
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anis
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Додано: Нед 03 лис, 2019 11:59
anis написав:
С налогами при капитализации будет ниже 16,22 можете и сами просчитать!!
Да я же уже всё посчитал и выше написал. С налогами и с капитализацией будет примерно 15,95%, с налогами и без капитализации - примерно 14,89%. То есть с капитализацией будет больше, чем без капитализации. Но это и так понятно, что с капитализацией будет больше, поскольку пляшут от одной цифры - 18,5%.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:08
ingtrans написав: anis написав:
С налогами при капитализации будет ниже 16,22 можете и сами просчитать!!
Да я же уже всё посчитал и выше написал. С налогами и с капитализацией будет примерно 15,95%, с налогами и без капитализации - примерно 14,89%. То есть с капитализацией будет больше, чем без капитализации. Но это и так понятно, что с капитализацией будет больше, поскольку пляшут от одной цифры - 18,5%.
Да всё верно написали, пропустил, тот момент что 16,22 имели ввиду без % на капитализацию
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anis
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