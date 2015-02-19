RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1391139213931394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:50

Re: А-Банк

  anis написав:Если не было б капитализации то верно с 20,15 чистыми было б 16,22
А с капитализацией будет ещё меньше, но про это банк молчит, зазывая красивой 20,15

Нет, это без налогов было бы 20,15% с капитализацией. Без налогов и без капитализации - 18,5%.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:54

Re: А-Банк

ingtrans написав:
  anis написав:Если не было б капитализации то верно с 20,15 чистыми было б 16,22
А с капитализацией будет ещё меньше, но про это банк молчит, зазывая красивой 20,15

Нет, это без налогов было бы 20,15% с капитализацией. Без налогов и без капитализации - 18,5%.
С налогами при капитализации будет ниже 16,22 можете и сами просчитать!!
anis
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 22.11.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:59

Re: А-Банк

  anis написав:С налогами при капитализации будет ниже 16,22 можете и сами просчитать!!

Да я же уже всё посчитал и выше написал. С налогами и с капитализацией будет примерно 15,95%, с налогами и без капитализации - примерно 14,89%. То есть с капитализацией будет больше, чем без капитализации. Но это и так понятно, что с капитализацией будет больше, поскольку пляшут от одной цифры - 18,5%.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:08

Re: А-Банк

ingtrans написав:
  anis написав:С налогами при капитализации будет ниже 16,22 можете и сами просчитать!!

Да я же уже всё посчитал и выше написал. С налогами и с капитализацией будет примерно 15,95%, с налогами и без капитализации - примерно 14,89%. То есть с капитализацией будет больше, чем без капитализации. Но это и так понятно, что с капитализацией будет больше, поскольку пляшут от одной цифры - 18,5%.
Да всё верно написали, пропустил, тот момент что 16,22 имели ввиду без % на капитализацию
anis
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 22.11.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:14

Re: А-Банк

  ingtrans написав:С налогами и с капитализацией будет примерно 15,95%, с налогами и без капитализации - примерно 14,89%.


весело!
виходить конкретно тут вже вигідніше тримати гроші, ніж скажімо купувати ОВДП,
для прикладу взяв 1ий ліпший брокер - http://prntscr.com/prsx2a
Колонка продаж - для покупки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6409
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:30

Депо з 18% на 10 років з часом стануть вигіднішими за ОВДП...мабуть.
А гривня буде міцна як криця.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30026
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:33

перевірив ПБ - там де починають обслуговувати по бумагам від 1М гринв, ще нижчі ставки - https://prnt.sc/prsye3

а тим часом з усіх щілин інторнету журнашлісти далі горлапанять про 18% по бумагах...без податків
чудаки.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6409
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:47

ОВДП вже пройдений етап...
Всі в ПОРОХбанку 18% від 367 днів.
Хто вірить в Неньку Україну - на десять років. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30026
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1391139213931394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, la9, liliya_logical, ramaz, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжнародний Інвестиційний Банк 1 ... 4, 5, 6
Модератор » Чет 19 лют, 2015 10:31
50 18290
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 13:32
clientage
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 654, 655, 656
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6558 1524856
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 13:31
clientage
Альфа-Банк 1 ... 7826, 7827, 7828
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78276 9234450
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 13:12
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7520)
03.11.2019 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.