Нет, это без налогов было бы 20,15% с капитализацией. Без налогов и без капитализации - 18,5%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:50
Re: А-Банк
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:54
Re: А-Банк
С налогами при капитализации будет ниже 16,22 можете и сами просчитать!!
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:59
Re: А-Банк
Да я же уже всё посчитал и выше написал. С налогами и с капитализацией будет примерно 15,95%, с налогами и без капитализации - примерно 14,89%. То есть с капитализацией будет больше, чем без капитализации. Но это и так понятно, что с капитализацией будет больше, поскольку пляшут от одной цифры - 18,5%.
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:08
Re: А-Банк
Да всё верно написали, пропустил, тот момент что 16,22 имели ввиду без % на капитализацию
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:14
Re: А-Банк
весело!
виходить конкретно тут вже вигідніше тримати гроші, ніж скажімо купувати ОВДП,
для прикладу взяв 1ий ліпший брокер -
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:30
Депо з 18% на 10 років з часом стануть вигіднішими за ОВДП...мабуть.
А гривня буде міцна як криця.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:33
перевірив ПБ - там де починають обслуговувати по бумагам від 1М гринв, ще нижчі ставки -
а тим часом з усіх щілин інторнету журнашлісти далі горлапанять про 18% по бумагах...без податків
чудаки.
+50грн !
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:47
ОВДП вже пройдений етап...
Всі в ПОРОХбанку 18% від 367 днів.
Хто вірить в Неньку Україну - на десять років.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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