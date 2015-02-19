anis написав:С налогами при капитализации будет ниже 16,22 можете и сами просчитать!!
Да я же уже всё посчитал и выше написал. С налогами и с капитализацией будет примерно 15,95%, с налогами и без капитализации - примерно 14,89%. То есть с капитализацией будет больше, чем без капитализации. Но это и так понятно, что с капитализацией будет больше, поскольку пляшут от одной цифры - 18,5%.
anis написав:С налогами при капитализации будет ниже 16,22 можете и сами просчитать!!
Да я же уже всё посчитал и выше написал. С налогами и с капитализацией будет примерно 15,95%, с налогами и без капитализации - примерно 14,89%. То есть с капитализацией будет больше, чем без капитализации. Но это и так понятно, что с капитализацией будет больше, поскольку пляшут от одной цифры - 18,5%.
Да всё верно написали, пропустил, тот момент что 16,22 имели ввиду без % на капитализацию
Депо з 18% на 10 років з часом стануть вигіднішими за ОВДП...мабуть. А гривня буде міцна як криця.
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ОВДП вже пройдений етап... Всі в ПОРОХбанку 18% від 367 днів. Хто вірить в Неньку Україну - на десять років.
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Квесторе_поверніться написав:ОВДП вже пройдений етап... Всі в ПОРОХбанку 18% від 367 днів. Хто вірить в Неньку Україну - на десять років.
От не надо обобщать .Не все ,а токо те кто может туда дотянуться( по географии отделений).
Саме так. Ще є Комса2 і Братки....але тільки на рік.
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