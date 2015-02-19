Якщо акція новорічна, то треба було розщедритись на 20,20% а то ніякого символізму.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:05
Re: А-Банк
Якщо акція новорічна, то треба було розщедритись на 20,20% а то ніякого символізму.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:24
19% з щомісячною капіталізацією...це яка ефективна ставка грязними?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:31
ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС - ТЕМ ТОЛЩЕ ПАРТИЗАНЫ
ну прям на всё шо хош 1% кэшбэка
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:38
Re: А-Банк
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:47
ingtrans
а якщо взяти капітал-ю + дістати КБ + ще докидати щомісяця 1К (чи скільки хочете) буде ще вкусніше!
+50грн !
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