Якщо акція новорічна, то треба було розщедритись на 20,20% а то ніякого символізму.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:05
Re: А-Банк
Якщо акція новорічна, то треба було розщедритись на 20,20% а то ніякого символізму.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:24
19% з щомісячною капіталізацією...це яка ефективна ставка грязними?
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Додано: Нед 03 лис, 2019 16:31
ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС - ТЕМ ТОЛЩЕ ПАРТИЗАНЫ
ну прям на всё шо хош 1% кэшбэка
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:38
Re: А-Банк
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:47
ingtrans
а якщо взяти капітал-ю + дістати КБ + ще докидати щомісяця 1К (чи скільки хочете) буде ще вкусніше!
+50грн !
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Додано: Пон 04 лис, 2019 00:10
klug, дякую за корисне посилання. Звiсно, як основний варiант валютообміну в абанцi не буду використовувати, але як запасний варiант піде )
Додано: Пон 04 лис, 2019 07:06
Re: А-Банк
Комса єто ТАС? А что тогда комса2?
Додано: Пон 04 лис, 2019 07:19
Якщо щомісяця би нараховували з розрахунку 19% річних, то грязними за рік вийшло би 20,39%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:01
Re: А-Банк
Это смотря как понимать "19% з щомісячною капіталізацією": то ли 19% - это как 20,15% у А-Банк (т.е. рассчитанная без учета налогов на капитализируемые проценты), то ли 19% - это реальная годовая ставка + дополнительно возможна капитализация, то ли 19% - это уже и есть реальная годовая ставка с капитализацией.
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