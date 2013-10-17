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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1393139413951396>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:05

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Нет, это без налогов было бы 20,15% с капитализацией.


Якщо акція новорічна, то треба було розщедритись на 20,20% а то ніякого символізму.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:24

  Ой+ написав:
  ingtrans написав:Нет, это без налогов было бы 20,15% с капитализацией.


Якщо акція новорічна, то треба було розщедритись на 20,20% а то ніякого символізму.

19% з щомісячною капіталізацією...це яка ефективна ставка грязними?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:31

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС - ТЕМ ТОЛЩЕ ПАРТИЗАНЫ

ну прям на всё шо хош 1% кэшбэка :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:38

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:19% з щомісячною капіталізацією...це яка ефективна ставка грязними?

Ну так это смотря как банк считает. Если так же, как и А-Банк с 20,15%, то 19% с капитализацией соответствуют примерно 17,5% без капитализации.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:47

ingtrans
а якщо взяти капітал-ю + дістати КБ + ще докидати щомісяця 1К (чи скільки хочете) буде ще вкусніше! :roll:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 00:10

  klug написав:
  1finanсier написав:
  1finanсier написав:Друзi, пiдкажіть будь ласка -онлайнобмiн у браткiв з гривневоï карти на доларову кдв - без комiса? Чи прихiд обмiняних доларiв на доларову кдв вважають нецiльовим зарахуванням i рубають комiс у 0,5% ? Бо для експеременту ще доларової кдв не маю )


Тут не так часто хороший курс. Не маєте доступу до кращих альтернатив? http://saks54.tk/kurs/

klug, дякую за корисне посилання. Звiсно, як основний варiант валютообміну в абанцi не буду використовувати, але як запасний варiант піде )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 07:06

Re: А-Банк

Комса єто ТАС? А что тогда комса2?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 07:19

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:19% з щомісячною капіталізацією...це яка ефективна ставка грязними?

Ну так это смотря как банк считает. Если так же, как и А-Банк с 20,15%, то 19% с капитализацией соответствуют примерно 17,5% без капитализации.


Якщо щомісяця би нараховували з розрахунку 19% річних, то грязними за рік вийшло би 20,39%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:01

Re: А-Банк

  Ой+ написав:Якщо щомісяця би нараховували з розрахунку 19% річних, то грязними за рік вийшло би 20,39%.

Это смотря как понимать "19% з щомісячною капіталізацією": то ли 19% - это как 20,15% у А-Банк (т.е. рассчитанная без учета налогов на капитализируемые проценты), то ли 19% - это реальная годовая ставка + дополнительно возможна капитализация, то ли 19% - это уже и есть реальная годовая ставка с капитализацией.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:11

господа, скажите, если у меня две Зеленых, то бонус-счет общий у них или у каждой свой?
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IMPRINTER
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