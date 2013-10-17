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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:19
IMPRINTER написав:
господа, скажите, если у меня две Зеленых, то бонус-счет общий у них или у каждой свой?
Бонусного ж у них немає. А кешбек, розумію, загальний, бо туди ж і депозитний кидають наче, і за друзяк запрошених, ну і основний за розрахунки здається так само...
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