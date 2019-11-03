Бонусного ж у них немає. А кешбек, розумію, загальний, бо туди ж і депозитний кидають наче, і за друзяк запрошених, ну і основний за розрахунки здається так само...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:19
Бонусного ж у них немає. А кешбек, розумію, загальний, бо туди ж і депозитний кидають наче, і за друзяк запрошених, ну і основний за розрахунки здається так само...
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Додано: Пон 04 лис, 2019 12:54
капнул?
по деп открытым 22.10 и позжее кб кому-то капнул?
или я один страдалец?
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:17
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:15
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:18
Да даже в Киеве до него непросто дотянуться.
Чёрти где понаоткрывал отделения в пром.зонах, с проходными и вахтерами на входе.
Но это было в 2015 году. Может, уже и переехал куда-то.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 04 лис, 2019 17:40
Біля Цирку, Переремоги, 2 - просто підїхати.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:07
открыл зелену-нулевку, рассчитался в аптеке - ничего не начислило .. этот как?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:11
Re: А-Банк
А вибрали цю категорію?
Мені якийсь недорахований кешбек через 3 міс тільки доначислили після 2 звернень в чат.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:14
ну а как вы думаете? ) выбрал "медицину" и "животных"
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:19
мож. в ветаптеке стоит попробовать?
Слава Україні! /читаю усіх/
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