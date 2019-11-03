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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1394139513961397>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:19

  IMPRINTER написав:господа, скажите, если у меня две Зеленых, то бонус-счет общий у них или у каждой свой?

Бонусного ж у них немає. А кешбек, розумію, загальний, бо туди ж і депозитний кидають наче, і за друзяк запрошених, ну і основний за розрахунки здається так само...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:54

капнул?

по деп открытым 22.10 и позжее кб кому-то капнул?
или я один страдалец?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:17

  v57 написав:по деп открытым 22.10 и позжее кб кому-то капнул?
или я один страдалец?

тоже жду с 22.10
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:15

  andreyiskra написав:Комса єто ТАС? А что тогда комса2?

Універсал
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:18

  Дядя Дима написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всі в ПОРОХбанку 18% від 367 днів.
Хто вірить в Неньку Україну - на десять років. :)

От не надо обобщать .Не все ,а токо те кто может туда дотянуться( по географии отделений).

Да даже в Киеве до него непросто дотянуться.
Чёрти где понаоткрывал отделения в пром.зонах, с проходными и вахтерами на входе.
Но это было в 2015 году. Может, уже и переехал куда-то.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:40

  lubopytnaya написав:
  Дядя Дима написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всі в ПОРОХбанку 18% від 367 днів.
Хто вірить в Неньку Україну - на десять років. :)

От не надо обобщать .Не все ,а токо те кто может туда дотянуться( по географии отделений).

Да даже в Киеве до него непросто дотянуться.
Чёрти где понаоткрывал отделения в пром.зонах, с проходными и вахтерами на входе.
Но это было в 2015 году. Может, уже и переехал куда-то.

Біля Цирку, Переремоги, 2 - просто підїхати. :)
http://www.ii-bank.com.ua/Regions/Kyiv
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:07

открыл зелену-нулевку, рассчитался в аптеке - ничего не начислило .. этот как?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:11

Re: А-Банк

  IMPRINTER написав:открыл зелену-нулевку, рассчитался в аптеке - ничего не начислило .. этот как?


А вибрали цю категорію?

Мені якийсь недорахований кешбек через 3 міс тільки доначислили після 2 звернень в чат.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:14

  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:открыл зелену-нулевку, рассчитался в аптеке - ничего не начислило .. этот как?


А вибрали цю категорію?


ну а как вы думаете? ) выбрал "медицину" и "животных"
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:19

  IMPRINTER написав:
  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:открыл зелену-нулевку, рассчитался в аптеке - ничего не начислило .. этот как?


А вибрали цю категорію?


ну а как вы думаете? ) выбрал "медицину" и "животных"


мож. в ветаптеке стоит попробовать?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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