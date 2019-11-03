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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1394139513961397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:19

а точно по Зеленым без кредитного лимита есть кещ бек?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:23

  IMPRINTER написав:а точно по Зеленым без кредитного лимита есть кещ бек?

Можливо тільки по одній Зеленій на імярека вяжеться на під кишмиш.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:28

  IMPRINTER написав:
  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:открыл зелену-нулевку, рассчитался в аптеке - ничего не начислило .. этот как?


А вибрали цю категорію?


ну а как вы думаете? ) выбрал "медицину" и "животных"


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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:55

greenozon

да 5912

написал в чат- составили заявку .. хотя поначалу отпирались - мол ваша операция не подпадает под условия .. когда припер к стенке - то офрмили заявку


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в общем пока пистона не вставишь - нифига не получается.
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IMPRINTER
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