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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1395139613971398>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:19

а точно по Зеленым без кредитного лимита есть кещ бек?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:23

  IMPRINTER написав:а точно по Зеленым без кредитного лимита есть кещ бек?

Можливо тільки по одній Зеленій на імярека вяжеться на під кишмиш.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:28

  IMPRINTER написав:
  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:открыл зелену-нулевку, рассчитался в аптеке - ничего не начислило .. этот как?


А вибрали цю категорію?


ну а как вы думаете? ) выбрал "медицину" и "животных"


MCC попав в діапаз?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:55

greenozon

да 5912

написал в чат- составили заявку .. хотя поначалу отпирались - мол ваша операция не подпадает под условия .. когда припер к стенке - то офрмили заявку


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в общем пока пистона не вставишь - нифига не получается.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:59

IMPRINTER Наступний етап заявка на прискорення заявки
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:01

  Ой+ написав:IMPRINTER Наступний етап заявка на прискорення заявки

Третій тиждень без кишмишу по онлайн депо...ну братки і жмоти. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:IMPRINTER Наступний етап заявка на прискорення заявки

Третій тиждень без кишмишу по онлайн депо...ну братки і жмоти. :)

А за б/н пополнение есть кышмыш?

У меня кафе и животные. Седня за пирожок в кафе могментально кышмыш пришёл
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:21

Re: А-Банк

  clientage написав:А за б/н пополнение есть кышмыш?

Ше немає, всі чекають.
Кому прийде...це буде сенсація.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:25

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А за б/н пополнение есть кышмыш?

Ше немає, всі чекають.
Кому прийде...це буде сенсація.

Не за размещение, а за пополнение
Я вот за размещение еще не получил, ровно 7дн прошло :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:28

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А за б/н пополнение есть кышмыш?

Ше немає, всі чекають.
Кому прийде...це буде сенсація.

Не за размещение, а за пополнение
Я вот за размещение еще не получил, ровно 7дн прошло :mrgreen:

За поповнення не положено.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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clientage

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