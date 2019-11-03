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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:19
а точно по Зеленым без кредитного лимита есть кещ бек?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:23
Можливо тільки по одній Зеленій на імярека вяжеться на під кишмиш.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:28
MCC попав в діапаз?
+50грн !
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:55
greenozon
да 5912
написал в чат- составили заявку .. хотя поначалу отпирались - мол ваша операция не подпадает под условия .. когда припер к стенке - то офрмили заявку
в общем пока пистона не вставишь - нифига не получается.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:59
IMPRINTER Наступний етап заявка на прискорення заявки
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:01
Третій тиждень без кишмишу по онлайн депо...ну братки і жмоти.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:14
А за б/н пополнение есть кышмыш?
У меня кафе и животные. Седня за пирожок в кафе могментально кышмыш пришёл
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:21
Re: А-Банк
Ше немає, всі чекають.
Кому прийде...це буде сенсація.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:25
Не за размещение, а за пополнение
Я вот за размещение еще не получил, ровно 7дн прошло
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:28
За поповнення не положено.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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