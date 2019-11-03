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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:33
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
А за б/н пополнение есть кышмыш?
За поповнення не положено.
Тююю на них
Моня -- луше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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