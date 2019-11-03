Тююю на них
Моня -- луше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:33
Тююю на них
Моня -- луше
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:03
clientage Может он и лучше, но стаёт токсичным, что пипец. Моему родственнику из-за Мони сегодня залочили карту А-банка. Ситуация такая, перевод с Мони на А-банк 300 грн - покупка лекарств - блок карты. Звонок на ГЛ с вопросом, что за нах..?
Ответ.
При этом и у Мони, и Абанка операция проведена. Более того, через приложение Абанка с карты доступны любые платежи. А в постерминалах или интернете нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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