Тююю на них
Моня -- луше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:33
Тююю на них
Моня -- луше
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:03
clientage Может он и лучше, но стаёт токсичным, что пипец. Моему родственнику из-за Мони сегодня залочили карту А-банка. Ситуация такая, перевод с Мони на А-банк 300 грн - покупка лекарств - блок карты. Звонок на ГЛ с вопросом, что за нах..?
Ответ.
При этом и у Мони, и Абанка операция проведена. Более того, через приложение Абанка с карты доступны любые платежи. А в постерминалах или интернете нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:52
А на боці Моні що, акк у блоці, шліть папери? Котопідтримка що каже? 300 грн - це капець...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:20
klug Та не. Всё нормально. В поддержку Моно не звонили, смысла нет. Бумаги им три дня назад отправляли. У финмона Мони претензий небыло. Что произошло? Без понятия.
Я уже после "разрыва стосукив" с моей женой и так до минимума свёл свои отношения с этой конторой.
П.С. Перевод между картами одного и того же человека. Проверка продолжается.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 05 лис, 2019 07:39
Re: А-Банк
"По состоянию на 04-11-2019 в текущем месяце Вам необходимо внести платежи по договору(-ам):
Карта Универсальная Gold в сумме 551.39 грн до 2019-11-30"
Уни тоже гасится как и зелёная в конце месяца? Или все же по 25-е?
Додано: Вів 05 лис, 2019 07:47
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