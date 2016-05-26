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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1395139613971398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:33

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А за б/н пополнение есть кышмыш?
За поповнення не положено.

Тююю на них :mrgreen:
Моня -- луше :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:03

clientage Может он и лучше, но стаёт токсичным, что пипец. Моему родственнику из-за Мони сегодня залочили карту А-банка. Ситуация такая, перевод с Мони на А-банк 300 грн - покупка лекарств - блок карты. Звонок на ГЛ с вопросом, что за нах..?
Ответ.

Зображення

При этом и у Мони, и Абанка операция проведена. Более того, через приложение Абанка с карты доступны любые платежи. А в постерминалах или интернете нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:52

  Фантом написав:Более того, через приложение Абанка с карты доступны любые платежи.

А на боці Моні що, акк у блоці, шліть папери? Котопідтримка що каже? 300 грн - це капець...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 00:20

klug Та не. Всё нормально. В поддержку Моно не звонили, смысла нет. Бумаги им три дня назад отправляли. У финмона Мони претензий небыло. Что произошло? Без понятия.
Я уже после "разрыва стосукив" с моей женой и так до минимума свёл свои отношения с этой конторой.

П.С. Перевод между картами одного и того же человека. Проверка продолжается.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 07:39

Re: А-Банк

"По состоянию на 04-11-2019 в текущем месяце Вам необходимо внести платежи по договору(-ам):
Карта Универсальная Gold в сумме 551.39 грн до 2019-11-30"
Уни тоже гасится как и зелёная в конце месяца? Или все же по 25-е?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 07:47

  IMPRINTER написав:господа, скажите, если у меня две Зеленых, то бонус-счет общий у них или у каждой свой?

IMPRINTER, відкрийте секрет, як у Вас вийшло відкрити дві зелені одночасно ?)
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