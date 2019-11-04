Додано: Вів 05 лис, 2019 00:20

klug Та не. Всё нормально. В поддержку Моно не звонили, смысла нет. Бумаги им три дня назад отправляли. У финмона Мони претензий небыло. Что произошло? Без понятия.

Я уже после "разрыва стосукив" с моей женой и так до минимума свёл свои отношения с этой конторой.



П.С. Перевод между картами одного и того же человека. Проверка продолжается.

Кто не пьёт, тот не рискует.